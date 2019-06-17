В перевернувшейся «Лагуне» под Ярославлем погиб мужчина
Мужчина скончался в больнице
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Ранее мы сообщали, что под Ярославлем вылетела с трассы «Рено Лагуна». ДТП произошло в районе 5:30 16 июня недалеко от поселка Смена. Машина превратилась в груду металлолома. На месте работали спасатели. Они и сообщили о пострадавших.
- В результате ДТП в медучреждение с травмами были госпитализированы двое мужчин, один из них от полученных травм скончался, - уточнили информацию в областном УМВД.
В машине также находилась 18-летняя девушка. К счастью, она выжила и нуждается только в амбулаторном лечении.
По факту ДТП проводится проверка
ИСТОЧНИК KP.RU