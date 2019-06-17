В Ярославской области госпитализировали женщину, которая перевернулась в машине
Она не справилась с управлением и улетела в кювет
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16 июня в 20.30 в Рыбинском районе случилась авария. За рулем «Тойоты Аурис» была 37-летняя женщина. Она ехала в направлении деревни Малое Давыдово. В какой-то момент водитель не справилась с управлением, съехала в кювет и опрокинула авто. Она получила травмы. На место ДТП приехали медики, сотрудники МЧС и ГИБДД. Женщину госпитализировали.
– Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
В этот же день случилась еще одна авария. С трассы вылетела иномарка. Она превратилась в груду железа.
ИСТОЧНИК KP.RU