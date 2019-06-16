2019-06-16T12:37:36+03:00
Общество

Заходит как-то мэр Ярославля в подворотню, а там…

Владимир Волков погулял по закоулкам
Роман РЫЖИКОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: Владимир Волков/vk.comФото: Владимир Волков/vk.com
Изменить размер текста:

Мэр Ярославля Владимир Волков со свитой прошел по городским подворотням. Оставив пиджаки и галстуки в кабинетах, компания отправилась исследовать изнанку города. Судя по всему, изнанка на мэра произвела впечатление

Фото: Владимир Волков/vk.com

Фото: Владимир Волков/vk.com

- Красивый город изнутри предстаёт совершенно иным, - напечатал Волков у себя на стене в Вконтакте.

Там же он пообещал начать наводить порядок.

Фото: Владимир Волков/vk.com

Фото: Владимир Волков/vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Ярославлем вдребезги разбились две легковушки: есть пострадавшие
Куда в Ярославле пропали уродливые безрукие гипсовые женщины?
Вор-рецидивист отправится в колонию строгого режима за серию краж и мошенничество
Под Ярославлем перевернулась машина: водитель погиб до приезда медиков
После предоплаты не вышли на связь: ярославец хотел купить колеса, но столкнулся с мошенниками
В Рыбинске на сутки отключат газ
У жителя Ярославской области в магазине украли кошелек, в котором была 81 тысяча рублей
Создатели клумбы у Волковского театра ответили на критику ярославцев
На улице Некрасова в Ярославле построят 10-этажный дом
В Ярославле изменится схема движения по Республиканской улице
По факту смерти пожилой женщины в пожаре ярославский СК завел дело об убийстве
На дороге Ярославль-Углич иномарка вылетела в кювет, есть пострадавшие
В Ярославской области уже четыре дня ищут мужчину в сланцах
Путин поручил занести Волковский театр в список особо ценных объектов культурного наследия России
В Ярославской области поймали военного-взяточника
ЖКХ-арт? Ярославцы раскритиковали новые клумбы у Волковского театра
Больного туберкулезом ярославца принудительно поместили в больницу
Под Ярославлем сгорел жилой дом, погибла пожилая хозяйка
На улицах Ярославля могут появиться официальные доски объявлений
В Ярославской области ликвидировали утечку битума в Волгу
Экстренное предупреждение: до конца дня Ярославль зальет сильным дождем
В Ярославской области поймали наркобарона с запрещенными веществами и оружием
В Ярославской области народ поехал жить в села