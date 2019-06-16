Заходит как-то мэр Ярославля в подворотню, а там…
Владимир Волков погулял по закоулкам
Фото: Владимир Волков/vk.com
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Мэр Ярославля Владимир Волков со свитой прошел по городским подворотням. Оставив пиджаки и галстуки в кабинетах, компания отправилась исследовать изнанку города. Судя по всему, изнанка на мэра произвела впечатление
Фото: Владимир Волков/vk.com
- Красивый город изнутри предстаёт совершенно иным, - напечатал Волков у себя на стене в Вконтакте.
Там же он пообещал начать наводить порядок.
Фото: Владимир Волков/vk.com
ИСТОЧНИК KP.RU