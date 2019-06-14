2019-06-14T22:00:07+03:00
Общество

В Ярославле изменится схема движения по Республиканской улице

На время ремонта транспорт пустят в объезд
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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На участке Республиканской улицы в Ярославле перекроют движение.На участке Республиканской улицы в Ярославле перекроют движение.Фото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославле изменится схема движения по Республиканской улице в районе Октябрьской площади. На время ремонта транспорт пустят в объезд. Причиной станет ремонт проходящей здесь магистральной теплотрассы.

Изменения будут действовать с 20 часов пятницы, 21 июня, до 6 часов понедельника, 24 июня.

На этот период автобусы и маршрутки № 15, 38, 55К, 87 пустят по проспекту Ленина, Советской улице и улице Победы. Маршрутки № 85Д и 85К - по улицам Советской и Победы. А троллейбус №7 будет ходить до остановки «ТЭЦ-1». В мэрии просят учесть данные изменения при планировании поездок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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