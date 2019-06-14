На дороге Ярославль-Углич иномарка вылетела в кювет, есть пострадавшие
В «Рено Логан» находились мужчина и две девушки
в аварии пострадали три человекаФото: УМВД по Ярославской области
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Сегодня, 14 июня, около полудня на дороге Ярославль-Углич произошло серьезное ДТП. В Большесельском районе иномарка вылетела в кювет и перевернулась. По предварительной информации, 36-летний водитель «Рено Логан» не справился с управлением.
Мужчине оказали помощь на месте, а вот две его пассажирки нуждаются в амбулаторном лечении.
На месте работали медики и сотрудники ДПС. Проводится проверка
ИСТОЧНИК KP.RU