2019-06-14T17:36:52+03:00
Происшествия

На дороге Ярославль-Углич иномарка вылетела в кювет, есть пострадавшие

В «Рено Логан» находились мужчина и две девушки
Роман РЫЖИКОВ
Поделиться:
в аварии пострадали три человекав аварии пострадали три человекаФото: УМВД по Ярославской области
Изменить размер текста:

Сегодня, 14 июня, около полудня на дороге Ярославль-Углич произошло серьезное ДТП. В Большесельском районе иномарка вылетела в кювет и перевернулась. По предварительной информации, 36-летний водитель «Рено Логан» не справился с управлением.

Мужчине оказали помощь на месте, а вот две его пассажирки нуждаются в амбулаторном лечении.

На месте работали медики и сотрудники ДПС. Проводится проверка

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
По факту смерти пожилой женщины в пожаре ярославский СК завел дело об убийстве
В Ярославской области уже четыре дня ищут мужчину в сланцах
Путин поручил занести Волковский театр в список особо ценных объектов культурного наследия России
В Ярославской области поймали военного-взяточника
ЖКХ-арт? Ярославцы раскритиковали новые клумбы у Волковского театра
Больного туберкулезом ярославца принудительно поместили в больницу
Под Ярославлем сгорел жилой дом, погибла пожилая хозяйка
На улицах Ярославля могут появиться официальные доски объявлений
В Ярославской области ликвидировали утечку битума в Волгу
Экстренное предупреждение: до конца дня Ярославль зальет сильным дождем
В Ярославской области поймали наркобарона с запрещенными веществами и оружием
В Ярославской области народ поехал жить в села