На дороге Ярославль-Углич иномарка вылетела в кювет, есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 17:36 2019-06-14T17:36:52+03:00

в аварии пострадали три человека Фото: УМВД по Ярославской области

В «Рено Логан» находились мужчина и две девушки

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 14 июня, около полудня на дороге Ярославль-Углич произошло серьезное ДТП. В Большесельском районе иномарка вылетела в кювет и перевернулась. По предварительной информации, 36-летний водитель «Рено Логан» не справился с управлением.

Мужчине оказали помощь на месте, а вот две его пассажирки нуждаются в амбулаторном лечении.

На месте работали медики и сотрудники ДПС. Проводится проверка

ИСТОЧНИК KP.RU