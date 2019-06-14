ЖКХ-арт? Ярославцы раскритиковали новые клумбы у Волковского театра

СЕГОДНЯ 15:27 2019-06-14T15:27:22+03:00

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Ярославцы раскритиковали новые клумбы у Волковского театра. В этом году городские озеленители придумали оформить цветник тремя гипсовыми женскими скульптурами, у которых пышная юбка состоит из живых цветов. Вероятнее всего авторы изобразили танцующих дам. Но многие ярославцы задумку не оценили.

- Странненькая фантазия. Сначала подумала, что это фото-шутка. Даже не верится, что такое можно воплотить в центре города. Какое-то издевательство, - пишут горожане в соцсетях.

Острые на язык уже окрестили такое убранство города ЖКХ-артом. Впрочем, оказалось, что сама идея сделать такую клумбу не нова. Ярославна Ольга Скворцова поделилась в группе «Ярославль LIVE» фотографией такой же композиции в Геленджике, сделанной еще в 2015 году. Но там фигуры выглядят гораздо изящнее. Ярославцы спрашивают, нельзя ли было провести заранее какое-то голосование, чтобы жители сами могли решить, что они хотят видеть на этом месте.

Впрочем, нашлись и те, кто считает, что клумба выглядит хорошо.

- Интересно. Необычно. Неплохо. Лучше, чем просто клумба из тюльпанов, - отмечают они.

ИСТОЧНИК KP.RU