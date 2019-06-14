Под Ярославлем сгорел жилой дом, погибла пожилая хозяйка
Деревянное здание тушили 26 человек
пожар тушили всю ночьФото: ГУ МЧС по Ярославской области
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В ночь на 14 июня в Ярославской области произошел крупный пожар. В деревне Суринское около полуночи вспыхнул дом. На место немедленно отправились девять пожарных машин. Деревянное здание тушили 26 человек.
С огнем боролись до половины пятого утра. Пламя уничтожило дом площадью 50 квадратных метров. Во время пожара погибла 83-летняя хозяйка
ИСТОЧНИК KP.RU