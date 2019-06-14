Под Ярославлем сгорел жилой дом, погибла пожилая хозяйка

СЕГОДНЯ 14:53 2019-06-14T14:53:01+03:00

пожар тушили всю ночь Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

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В ночь на 14 июня в Ярославской области произошел крупный пожар. В деревне Суринское около полуночи вспыхнул дом. На место немедленно отправились девять пожарных машин. Деревянное здание тушили 26 человек.

С огнем боролись до половины пятого утра. Пламя уничтожило дом площадью 50 квадратных метров. Во время пожара погибла 83-летняя хозяйка

ИСТОЧНИК KP.RU