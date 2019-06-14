2019-06-14T13:53:40+03:00
Общество

Экстренное предупреждение: до конца дня Ярославль зальет сильным дождем

МЧС прогнозирует чрезвычайные ситуации
Роман РЫЖИКОВ
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Возможно, город опять затопитВозможно, город опять затопитФото: Роман РЫЖИКОВ
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Ярославские спасатели предупредили о сильном дожде, который может пролиться на город до конца дня.

- Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтопления низменных участков мест, - сообщила пресс-служба ГУ МЧС Росси по Ярославской области со ссылкой на метеорологов.

Кроме того, спасатели ожидают затруднения в работе транспорт, частые ДТП, обрушение широкоформатных конструкций из-за подмыва опор и, традиционно для Ярославля – засор ливневых стоков и дренажных систем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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