Если есть на свете рай: из Ярославля начали летать недорогие самолеты в Краснодар

СЕГОДНЯ 20:24 2019-06-13T20:24:23+03:00

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В четверг, 13 июня, в Ярославль впервые прилетел самолет из Анапы. Это стало началом регулярных рейсов между Туношной и курортным городом. Самолеты будут летать по четвергам и воскресеньям.

– Для нас это крайне важное направление, поскольку его открытие решает сразу две задачи. С одной стороны, жители смогут комфортно и быстро добраться до места отдыха, побывать на курортах, которыми славится Краснодарский край. С другой стороны, Краснодар – крупный промышленный центр, поэтому новый маршрут будет способствовать развитию делового туризма, - уверен Максим Авдеев, заместитель председателя областного Правительства.

Чтобы добраться до моря, нужно будет провести в самолете всего два часа и двадцать минут. Цены на рейсы будут весьма доступными - от 1180 рублей. Это намного лучше, чем сутки ехать в поезде за большую цену. Так что отпуск на море стал более доступным.

ИСТОЧНИК KP.RU