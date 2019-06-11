2019-06-11T22:08:34+03:00
Общество

В Ярославле начали борьбу с брошенным во дворах автохламом

Теперь вросшие в землю машины будут эвакуировать на специальную стоянку
Екатерина РЯБЦЕВА
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Проект находится на согласовании в городской прокуратуреПроект находится на согласовании в городской прокуратуреФото: Мэрия Ярославля
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В мае 2019 власти города внесли поправки в правила благоустройства Ярославля. Был разработан план работы с брошенными машинами. Автохлам, как правило, врастает в землю и остается без колес и других комплектующих. Проект находится на согласовании в городской прокуратуре.

Чтобы избавить улицы от страшных машин, нужно пройти несколько этапов. Первый – найти транспортное средство. В этом могут помочь горожане и активисты. Они должны сообщить в мэрию, где стоит автохлам. Для этого в соцсети, на портал мэрии или в департамент городского хозяйства направляется жалоба. Второй этап представляет собой фиксацию, а на третьем проходит проверка, в ходе которой специалисты определяют, действительно ли данная машина брошена и разукомплектована.

После этого на самом автомобиле размещается уведомление о эвакуации. Оно должно провисеть не менее пяти дней. Параллельно сотрудники ГИБДД устанавливают личность хозяина авто. Далее идет принудительная эвакуация на автостоянку. Стоянку организуют на территории городского ПАТП.

– Она охраняемая, доступ третьих лиц исключён, — рассказал советник мэра Ярославля Александр Асриянц.

В газете будет опубликовано сообщение о эвакуации и обращении автохлама в бюджет города. Владельцы машины смогут вернуть его в тот период, пока суд не признает его бесхозным. Для этого нужно предъявить документы. В таком случае хозяин обязан вернуть деньги, потраченные на эвакуатор. Срок хранения там машины – 2 месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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