В Рыбинске пройдет фестиваль по пляжному теннису

СЕГОДНЯ 18:06 2019-06-11T18:06:59+03:00

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С 21 по 23 июня в Рыбинске состоится X чемпионат России по пляжному теннису. На кортах спорткомплекса «Звезда» встретятся более 200 участников из Москвы, Новосибирска, Сочи, Тольятти, Челябинска, Санкт-Петербурга, республики Башкортостан и других регионов. Открытие чемпионата запланировано на 11 часов. Мероприятие проводится в Рыбинске уже третий год.

Также в этих же числах пройдет Первенство России по пляжному теннису среди юношей и девушек до 19 лет. 19 июня они встретятся, чтобы провести тренировку и вытянуть жребий. Первыми на корте появятся теннисисты-пляжники. В обоих разрядах на турнирах выступят по 32 пары.

Играть в пляжный теннис спортсмены будут босиком и на песке. Игру будет сопровождать музыка.

Гости турнира и зрители увидят развлекательную программу, подготовленную организаторами.

– Соревнования можно будет смотреть онлайн из любой точки нашей страны, – сообщили в пресс-службе администрации Рыбинска.

ИСТОЧНИК KP.RU