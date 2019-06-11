2019-06-11T18:06:59+03:00
Общество

В Рыбинске пройдет фестиваль по пляжному теннису

Поиграть босиком на песке приедут спортсмены со всей страны
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
Игру будет сопровождать музыкаИгру будет сопровождать музыкаФото: Рамиль Галиев
Изменить размер текста:

С 21 по 23 июня в Рыбинске состоится X чемпионат России по пляжному теннису. На кортах спорткомплекса «Звезда» встретятся более 200 участников из Москвы, Новосибирска, Сочи, Тольятти, Челябинска, Санкт-Петербурга, республики Башкортостан и других регионов. Открытие чемпионата запланировано на 11 часов. Мероприятие проводится в Рыбинске уже третий год.

Также в этих же числах пройдет Первенство России по пляжному теннису среди юношей и девушек до 19 лет. 19 июня они встретятся, чтобы провести тренировку и вытянуть жребий. Первыми на корте появятся теннисисты-пляжники. В обоих разрядах на турнирах выступят по 32 пары.

Играть в пляжный теннис спортсмены будут босиком и на песке. Игру будет сопровождать музыка.

Гости турнира и зрители увидят развлекательную программу, подготовленную организаторами.

– Соревнования можно будет смотреть онлайн из любой точки нашей страны, – сообщили в пресс-службе администрации Рыбинска.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На смену невыносимой ярославской жаре идут переменная облачность и летний дождик
В Ярославской области 17 выпускников заработали 100 баллов за ЕГЭ
Ярославцы могут получить 1,2 миллиона на помощь детям
В Переславском районе из реки достали тело 23-летнего парня
В ярославском УФСИН опровергли информацию о голодовке Евгения Урлашова
Последнее слово обвиняемого в педофилии бизнесмена
В Рыбинске в многоквартирных и частных домах отключат газ
Октябрьскую площадь в Ярославле отремонтируют в июле
В Ярославле таксист украл с карты пьяного клиента 580 тысяч рублей
В Ярославле осудили наркомана, который ехал за рулем без прав
Ярославская пара ушла в торговый центр, оставив в машине двоих детей и собаку
В Ярославле на Московском проспекте автобус протаранил забор
В Ярославской области мужчина совершил серию краж, вынося из магазинов шампуни и зонты
В Рыбинске застолье закончилось удушением и угрозами убийства
В Ярославле автобус с пассажирами столкнулся с легковушкой
В Ярославле с 20 июня изменится расписание автобусов № 7 и 10
Мужчина забыл 150 тысяч рублей в банкомате. Вы только представьте его лицо, когда он это осознал
В Ярославской области двух детей сбили на пешеходном переходе
В Ярославской области перевернулся автомобиль: пострадала женщина
В Ярославской области женщина задолжала по алиментам 175 тысяч рублей и отправилась убирать улицы
Продавал запчасти в интернете: мошенник из Пензы обманул жителя Рыбинка на 11 тысяч рублей
Возможно, сердечный приступ: ярославцу стало плохо на пляже