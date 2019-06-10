2019-06-10T20:39:54+03:00
Общество

Вклад и ответственность: губернатор наградил лучших трудяг Ярославской области

Среди награжденных были актер, медсестра и бизнесмены
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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Хорошие люди собрались в одном залеХорошие люди собрались в одном залеФото: Правительство Ярославской области
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В понедельник, 10 июня, Дмитрий Миронов провел торжественное награждение лучших ярославцев. Губернатор чествовал людей, которые своим трудом сделали область хотя бы немного лучше. И чей труд заметили в Правительстве.

- Успешная реализация любых планов во многом зависит от энтузиазма и творческого отношения к делу конкретных людей, - уверен Дмитрий Миронов. - Все, кто присутствует сегодня в этом зале, своим примером доказали, что «личный вклад» и «персональная ответственность» – это не просто красивые слова. Это решающий фактор в успехе любого дела.

Владимиру Майзингеру, актеру Волковского театра, в этот день присвоили звание Заслуженного артиста Российской Федерации. А медали «За труды во благо земли Ярославской» получили Валерий Величко и Дмитрий Стрекалов, первый - директор музея истории города Ярославля, а второй возглавляет Театр кукол. Евгении Коровиной, старшей медсестре онкологической клиники, тоже присвоили звание заслуженного, но только работника здравоохранения. Кроме того, среди награжденных были учителя, бизнесмены, ветераны и большие начальники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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