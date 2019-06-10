2019-06-10T18:29:43+03:00
Общество

Аки ферзь: в Рыбинске появились диагональные переходы для пешеходов

Новые "зебры" нарисовали на трех перекрестках
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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Дорогу на пересечении Серова и Победы можно перейти по диагонали легально.Дорогу на пересечении Серова и Победы можно перейти по диагонали легально.Фото: Администрация Рыбинска
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На трех перекрестках в Рыбинске появилась новая разметка. "Зебрами" соединили места, где пешеходы могут перейти перекресток по диагонали. Обновили перекрестки улиц Плеханова и Луначарского, Плеханова и Пушкина и проспекта Серова с бульваром Победы.

- Диагональные пешеходные переходы появились на тех перекрестках, где до этого произошла модернизация светофорных объектов. А именно появилась выделенная фаза для пешеходов, когда со всех сторон проезжей части для них горит зеленый сигнал светофора, - рассказали в администрации Рыбинска.

Диагональный переход весьма удобен для прохожих, он занимает меньше времени. И скорее всего, на этих перекрестках люди и так переходили по диагонали, не желая тратить время на обход по двум переходам. Так что тут власти просто узаконили то, что рыбинцы и так делали. А скоро новые переходы появятся на улицах Герцена и Горького.

ИСТОЧНИК KP.RU

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