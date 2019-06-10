В Ярославле уничтожили более 26 килограммов санкционных продуктов

СЕГОДНЯ 16:41 2019-06-10T16:41:08+03:00

Продукты были произведены в Германии, Голландии, Италии и Норвегии. Фото: Россельхознадзор по Ярославской области

Изменить размер текста: A A

В Ярославле сотрудники Россельхознадзора провели несколько рейдов по выявлению санкционных продуктов на прилавках города. В ходе проверки специалисты обнаружили две торговые точки, в которых продавали запрещенные продукты.

- Установлен факт реализации сыров, общим весом около 24 килограммов, - сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Ярославской области. - А также хамона из свинины, весом два с половиной килограмма.

Продукты были произведены в Германии, Голландии, Италии и Норвегии. Все запрещённые продукты были уничтожены путём сжигания. На предпринимателя, занимавшегося торговлей, заведено административное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU