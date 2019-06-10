В Рыбинске 12 июня ограничат движение

СЕГОДНЯ 12:19 2019-06-10T12:19:21+03:00

Для безопасности в центре города будет ограничено движение и запрещены некоторые аттракционы Фото: Михаил ФРОЛОВ

На площади Дерунова будут праздновать День России

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12 июня в Рыбинске пройдут мероприятия, посвященные Дню России. Для безопасности в центре города будет ограничено движение и запрещены некоторые аттракционы.

Ограничение коснется подъездов к площади Дерунова. Именно это место станет главной площадкой празднования.

С 11.30 до 22.05 закроется проезд по улице Чкалова на участке от Кольцова до Свободы. С 21.45 до 22.15 по улице Свободы с четной и нечетной стороны также ограничат движение от улицы Крестовой до Волжской набережной.

– Автовладельцам необходимо руководствоваться временными дорожными знаками, – сообщили в пресс-службе администрации Рыбинска.

Также на время праздничных мероприятий запретят работу аттракционов с использованием дротиков, фотографирование и катание на лошадях и пони.

ИСТОЧНИК KP.RU