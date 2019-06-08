В Ярославле машина сбила 7-летнего мальчика на самокате
ДТП произошло на Нефтестрое
Фото: группа "Жесть Ярославль" в "ВКонтакте".
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В Ярославле машина сбила 7-летнего мальчика на самокате. Происшествие случилось 7 июня в районе дома №32 по улице Нефтяников. За рулем автомобиля «Мазда 3», наехавшего на ребенка, находился 48-летний водитель.
- Мальчик переходил дорогу рядом с пешеходником, в паре метров от него. Жив, травма ноги, - пишут очевидцы ДТП в соцсетях.
После аварии ребенка увезли в больницу. На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, медики. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU