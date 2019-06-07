2019-06-07T17:45:00+03:00
Происшествия

В Ярославле мужчина упал с многоэтажки, пытаясь спуститься вниз по простыням

Импровизированного каната хватило только на два этажа
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославле мужчина упал с многоэтажки. Фото: ЦГЗ Ярославля.В Ярославле мужчина упал с многоэтажки. Фото: ЦГЗ Ярославля.
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7 июня спасатели Центра гражданской защиты Ярославля выезжали на вызов к упавшему с высоты мужчине. Будучи в нетрезвом виде, он почему-то решил спуститься из квартиры на седьмом этаже вниз не по лестнице, а по простыням. Правда, импровизированного каната хватило только на два этажа. В итоге мужчина спустился до пятого, а потом просто спрыгнул на пристройку к дому.

К счастью, ярославский человек-паук остался жив.

- Медики из медицины катастроф уложили его на специальный иммобилизирующий щит, а спасатели через окно, которое выходило на пристройку, вынесли мужчину к машине скорой помощи, - рассказали в пресс-службе ЦГЗ Ярославля.

По предварительной информации, мужчина сломал ногу, но точный диагноз будет известен после полного обследования пострадавшего.

Простыней хватило только на пару этажей. Фото: ЦГЗ Ярославля.

Простыней хватило только на пару этажей. Фото: ЦГЗ Ярославля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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