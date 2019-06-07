«Плавают сгустки, вонь дикая»: ярославцы обнаружили мазут в Волге

СЕГОДНЯ 13:37 2019-06-07T13:37:57+03:00

Мазут в Волге. Екатерина Катышева в группе "Жесть Ярославль" в "Вконтакте".

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Ярославцы бьют тревогу в соцсетях. В Волге обнаружены пятна мазута.

- Шли на лодке по Волге и напротив Мининского острова в Некрасовском районе обнаружили это. Вся река и весь берег в мазуте, плавают сгустки данной субстанции, вонь дикая, - написали пользователи группы «Жесть Ярославль» и приложили фото.

Информацией заинтересовались власти и пообещали провести проверку.

– Так как Волга находится в зоне федерального экологического надзора, материалы по фактам появления пятен мазута на водном объекте направлены для проведения проверочных мероприятий и принятия соответствующих мер в региональные управления Росприроднадзора и природоохранной прокуратуры, – пояснил директор регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков.

Мазут в Волге. Екатерина Катышева в группе "Жесть Ярославль" в "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU