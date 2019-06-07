«Плавают сгустки, вонь дикая»: ярославцы обнаружили мазут в Волге
Ярославцы бьют тревогу в соцсетях. В Волге обнаружены пятна мазута.
- Шли на лодке по Волге и напротив Мининского острова в Некрасовском районе обнаружили это. Вся река и весь берег в мазуте, плавают сгустки данной субстанции, вонь дикая, - написали пользователи группы «Жесть Ярославль» и приложили фото.
Информацией заинтересовались власти и пообещали провести проверку.
– Так как Волга находится в зоне федерального экологического надзора, материалы по фактам появления пятен мазута на водном объекте направлены для проведения проверочных мероприятий и принятия соответствующих мер в региональные управления Росприроднадзора и природоохранной прокуратуры, – пояснил директор регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков.
Мазут в Волге. Екатерина Катышева в группе "Жесть Ярославль" в "Вконтакте".
ИСТОЧНИК KP.RU