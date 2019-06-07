2019-06-07T09:32:47+03:00
Происшествия

В Ярославской области за сутки сбили двух лосей

Есть пострадавшие
Екатерина РЯБЦЕВА
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6 июня около 19.30 часов на 25 километре федеральной дороги «Москва-Холмогоры» 22-летний молодой человек был за рулем «Лады Гранты». Не заметив дикое животное, парень сбил лося. Его пассажирка – 21-летняя девушка пострадала и нуждается в лечении.

На место ДТП приехали сотрудники ГИБДД и медики. Идет проверка.

Еще одна авария с сохатым произошла в 23 часа на дороге «Иваново-Гаврилов Ям». 33-летний мужчина ехал на «Ладе Приоре». Он сбил лося и съехал в кювет. Водитель и 46-летний пассажир пострадали. Им необходимо амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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