В Ярославской области создадут экологический туристический комплекс и будут утилизировать батарейки за счет инвестора

СЕГОДНЯ 13:59 2019-06-06T13:59:16+03:00

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6 июня на площадке Петербургского международного экономического форума Ярославская область подписала ряд интересных соглашений с инвесторами. Одним из них стала компания «Технопром», которая хочет развивать в Переславле-Залесском экотуристический рекреационный комплекс «Джао Да!ча». Предполагается, что здесь будет корпус с рестораном и бассейном, семейные домики, палаточный лагерь, юрты, скотный двор и конюшня, теплицы, детская площадка, офф-роуд-трасса для квадроциклов и прогулочные маршруты. Объем инвестиций составит около миллиарда рублей, планируется создание не менее 100 рабочих мест. Уже в августе на территории комплекса должен пройти первый музыкальный фестиваль.

Еще один важный проект – утилизация батареек. Инвестор готов вложить в это 200 миллионов рублей.

– Соглашение предусматривает масштабирование тех проектов, которые уже работают в Ярославской области. ООО «Дюраселл Раша» хотело бы придать импульс развитию и построению устойчивой инфраструктуры по сбору батареек для дальнейшей утилизации, – сказал генеральный директор компании «Дюраселл Раша» Юрий Коротаев. – Мы планируем установить контейнеры в розничных магазинах, в социальных учреждениях и организациях ЖКХ. Эта работа идет в рамках нацпроекта для всей страны.

До конца года планируется оборудовано около 100 мест сбора батареек.

ИСТОЧНИК KP.RU