В МЧС предупредили об опасной жаре, надвигающейся на Ярославль
Спасатели прогнозируют возникновение чрезвычайных ситуаций из-за аномальной погоды
Пока мы радуемся жарким денькам, в МЧС предупреждают об опасностиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Днем 6 июня столбик термометра в Ярославле может подняться выше отметки в 30 градусов тепла. Из-за аномально жаркой для этого времени погоды ярославские спасатели предупреждают о возможных чрезвычайных ситуациях в городе и области.
В МЧС считают, что жара может стать причиной отключений электроэнергии и перегрева трансформаторных подстанций, роста техногенных и природных пожаров, гибели сельскохозяйственных культур и даже людей.
Уже сейчас ЯндексПогода показывает 29 градусов тепла в Ярославле. Советуем не забывать про головные уборы и напоминаем, что вода на ярославских пляжах опасна для купания
ИСТОЧНИК KP.RU