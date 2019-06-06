2019-06-06T13:52:45+03:00
Общество

В МЧС предупредили об опасной жаре, надвигающейся на Ярославль

Спасатели прогнозируют возникновение чрезвычайных ситуаций из-за аномальной погоды
Роман РЫЖИКОВ
Поделиться:
Пока мы радуемся жарким денькам, в МЧС предупреждают об опасностиПока мы радуемся жарким денькам, в МЧС предупреждают об опасностиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Днем 6 июня столбик термометра в Ярославле может подняться выше отметки в 30 градусов тепла. Из-за аномально жаркой для этого времени погоды ярославские спасатели предупреждают о возможных чрезвычайных ситуациях в городе и области.

В МЧС считают, что жара может стать причиной отключений электроэнергии и перегрева трансформаторных подстанций, роста техногенных и природных пожаров, гибели сельскохозяйственных культур и даже людей.

Уже сейчас ЯндексПогода показывает 29 градусов тепла в Ярославле. Советуем не забывать про головные уборы и напоминаем, что вода на ярославских пляжах опасна для купания

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ярославле сыграют в лапту
Тестовый 5G скоро заработает в Москве
Ярославцы лишились «трешки» из-за кредита десятилетней давности
Должно гореть 95% фонарей: мэрия усилит контроль за работой уличного освещения
В Ярославской области создадут экологический туристический комплекс и будут утилизировать батарейки за счет инвестора
Ярославские предприятия представят свои достижения на Петербургском экономическом форуме
Видимо, это и правда судьба: У ярославцев продолжают списывать сотни тысяч рублей под любым предлогом
В Ярославле осудили героиновую наркоманку за крупный размер
Безработные ярославцы прикидывались водопроводчиками и заставляли пенсионеров ставить дорогие фильтры
МегаФон, Ростелеком и Nokia совершили первый международный видеозвонок в российских сетях 5G
В Ярославле пьяная женщина разгромила остановку общественного транспорта
В Ярославском районе превернулся ВАЗ: погибла женщина, двое человек травмированы
Заместитель директора цирка-шапито снял штаны перед детьми
МегаФон и СПбГУ объявляют о создании цифровой 5G-лаборатории
«Сотрудники пишут объяснительные»: мэр Ярославля потребовал остановить переукладку новой плитки на Советской улице
В Ярославской области появится мобильный детский технопарк
Арки-сердца в Ярославле скоро зацветут
Центр Ярославля окрасился в панафриканские цвета: пробки на дорогах 8 баллов
В Рыбинске восстановят смотровую, которую в прошлом году разбили вандалы
Фабрику «Собрание» оштрафовали за переделанный фасад магазина на Депутатской улице
В Ярославле осудят директора «СК Прогресс», который скрывал доходы предприятия
В Ярославле начнется масштабный ремонт Тутаевского шоссе
Дмитрий Красоткин вошел в тренерский штаб «Локомотива»
Ярославец отправится на обязательные работы за езду в нетрезвом виде
Мэрия Ярославля до сих пор не оплатила пристройку к школе №43
Три школы Ярославля стали базовыми для Российской академии наук
Боялся административной отвественности, а попал под уголовную: в Ярославской области мужчина пытался дать взятку сотрудникам ГИБДД
В Дзержинском районе Ярославля построят школу и дом культуры