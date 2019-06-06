В МЧС предупредили об опасной жаре, надвигающейся на Ярославль

СЕГОДНЯ 13:52 2019-06-06T13:52:45+03:00

Пока мы радуемся жарким денькам, в МЧС предупреждают об опасности Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Днем 6 июня столбик термометра в Ярославле может подняться выше отметки в 30 градусов тепла. Из-за аномально жаркой для этого времени погоды ярославские спасатели предупреждают о возможных чрезвычайных ситуациях в городе и области.

В МЧС считают, что жара может стать причиной отключений электроэнергии и перегрева трансформаторных подстанций, роста техногенных и природных пожаров, гибели сельскохозяйственных культур и даже людей.

Уже сейчас ЯндексПогода показывает 29 градусов тепла в Ярославле. Советуем не забывать про головные уборы и напоминаем, что вода на ярославских пляжах опасна для купания

ИСТОЧНИК KP.RU