2019-06-04T15:22:23+03:00
Общество

В Ярославле запретили купаться на двух официальных пляжах

Оказалось, что вода здесь опасна
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Поделиться:
В Ярославле запретили купаться на двух из трех пляжей.В Ярославле запретили купаться на двух из трех пляжей.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

В Ярославле запретили купаться на двух официальных пляжах. Речь идет о центральном пляже на Которосли и о пляже в Дзержинском районе на 1-й Норской набережной на Волге.

Причиной стало то, что вода в этих местах не соответствует нормам. Такие выводы сделало региональное Управления Роспотребнадзора после лабораторных исследований

- Качество воды здесь не отвечает требованиям санитарного законодательства. На Центральном пляже - по микробиологическим показателям, на пляже в Дзержинском районе - по паразитическим показателям, - приводит данные исследований пресс-служба мэрии Ярославля.

Остается открытым для водного отдыха только пляж на Тверицкой набережной.

Напомним, официально пляжный сезон открыт в Ярославле с 1 июня. Для отдыхающих оборудованы три городских пляжа. При этом власти назвали и водоемы, в которых купаться не стоит, как бы ни хотелось. Ведь за последние пять лет в них утонуло 59 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ярославской области придумали речную экскурсию на родину Федора Ушакова
Ярославского мотоциклиста, неоднократно садившегося за руль пьяным, осудили
Причастен к хищению 7 миллионов из бюджета? В Ярославле бывшего заместителя директора «Спецавтохозяйства» подозревают в мошенничестве
Ярославские осужденные сдали экзамен по русскому
В Ростове поезд «Ярославль-Москва» насмерть переехал женщину
Ребенок и трое взрослых пострадали при столкновении скутера с мотоциклом в Ярославской области
В трех районных больницах Ярославской области откроют службы паллиативной помощи
Ярославская предпринимательница может лишиться рыболовных снастей из-за долгов
В Рыбинске потерялся пожилой мужчина во всем черном
Власти Ярославской области назвали самые востребованные в регионе профессии
Ярославна получит компенсацию за сломанную ногу на тюбинговой трассе
Ярославль встал: что стало причиной семибалльной утренней пробки
В Ярославле ищут установивших в продуктовом магазине игровой автомат
В Ярославской области с ЕГЭ по русскому языку выгнали выпускника
Продажи онлайн-касс от «Ростелекома» выросли
Две иномарки налетели на тросовое ограждение в Ярославской области: есть пострадавшие
Четыре человека пострадали в ночном ДТП в Рыбинском районе
Каталась на горке и запуталась в канате: в Переславле погибла 4-летняя девочка
Поступило несколько предложений по работе во Франции: на конкурсе сыроделов Mondial du Fromage ярославна взяла золото
Ярославская полиция подключилась к поиску пропавшей в Адыгее девочки
В Ярославле пройдет ралли классических автомобилей «Медведь»
4G-интернет МегаФона признан самым быстрым в Ярославской области
Странный выбор: ярославец украл шампуни, ополаскиватели и две бутылки виски
Костромские власти переманивают ярославских медиков к себе