СЕГОДНЯ 15:22 2019-06-04T15:22:23+03:00

В Ярославле запретили купаться на двух из трех пляжей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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В Ярославле запретили купаться на двух официальных пляжах. Речь идет о центральном пляже на Которосли и о пляже в Дзержинском районе на 1-й Норской набережной на Волге.

Причиной стало то, что вода в этих местах не соответствует нормам. Такие выводы сделало региональное Управления Роспотребнадзора после лабораторных исследований

- Качество воды здесь не отвечает требованиям санитарного законодательства. На Центральном пляже - по микробиологическим показателям, на пляже в Дзержинском районе - по паразитическим показателям, - приводит данные исследований пресс-служба мэрии Ярославля.

Остается открытым для водного отдыха только пляж на Тверицкой набережной.

Напомним, официально пляжный сезон открыт в Ярославле с 1 июня. Для отдыхающих оборудованы три городских пляжа. При этом власти назвали и водоемы, в которых купаться не стоит, как бы ни хотелось. Ведь за последние пять лет в них утонуло 59 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU