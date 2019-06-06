Безработные ярославцы прикидывались водопроводчиками и заставляли пенсионеров ставить дорогие фильтры

СЕГОДНЯ 10:21 2019-06-06T10:21:15+03:00

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Четверо ярославцев ходили по квартирам, представляясь инженерами по водоснабжению. Они нигде не работали, а таким образом зарабатывали себе на жизнь.

Если дверь открывали пенсионеры, то они говорили, что нужно провести исследования качества воды. После того, как пробы были сделаны, то в воде волшебным образом появлялся осадок. Устранить проблему можно было, приобретя у мошенников фильтр. Сам фильтр и его установка обходились в 40 тысяч рублей.

Если дверь открывали молодые люди, то лжеинженеры просто спрашивали, исправно ли работает водопровод, и уходили.

На двух 34-летних, 41-летнего и 60-летнего мужчин возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

– В ходе предварительного следствия установлено 10 эпизодов преступной деятельности данных лиц, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Идет расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU