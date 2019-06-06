2019-06-06T10:21:15+03:00
Происшествия

Безработные ярославцы прикидывались водопроводчиками и заставляли пенсионеров ставить дорогие фильтры

Подозреваемых в мошенничестве нашли и возбудили уголовное дело
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Четверо ярославцев ходили по квартирам, представляясь инженерами по водоснабжению. Они нигде не работали, а таким образом зарабатывали себе на жизнь.

Если дверь открывали пенсионеры, то они говорили, что нужно провести исследования качества воды. После того, как пробы были сделаны, то в воде волшебным образом появлялся осадок. Устранить проблему можно было, приобретя у мошенников фильтр. Сам фильтр и его установка обходились в 40 тысяч рублей.

Если дверь открывали молодые люди, то лжеинженеры просто спрашивали, исправно ли работает водопровод, и уходили.

На двух 34-летних, 41-летнего и 60-летнего мужчин возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

– В ходе предварительного следствия установлено 10 эпизодов преступной деятельности данных лиц, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Идет расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ярославле осудили героиновую наркоманку за крупный размер
МегаФон, Ростелеком и Nokia совершили первый международный видеозвонок в российских сетях 5G
В Ярославле пьяная женщина разгромила остановку общественного транспорта
В Ярославском районе превернулся ВАЗ: погибла женщина, двое человек травмированы
Заместитель директора цирка-шапито снял штаны перед детьми
МегаФон и СПбГУ объявляют о создании цифровой 5G-лаборатории
«Сотрудники пишут объяснительные»: мэр Ярославля потребовал остановить переукладку новой плитки на Советской улице
В Ярославской области появится мобильный детский технопарк
Арки-сердца в Ярославле скоро зацветут
Центр Ярославля окрасился в панафриканские цвета: пробки на дорогах 8 баллов
В Рыбинске восстановят смотровую, которую в прошлом году разбили вандалы
Фабрику «Собрание» оштрафовали за переделанный фасад магазина на Депутатской улице
В Ярославле осудят директора «СК Прогресс», который скрывал доходы предприятия
В Ярославле начнется масштабный ремонт Тутаевского шоссе
Дмитрий Красоткин вошел в тренерский штаб «Локомотива»
Ярославец отправится на обязательные работы за езду в нетрезвом виде
Мэрия Ярославля до сих пор не оплатила пристройку к школе №43
Три школы Ярославля стали базовыми для Российской академии наук
Боялся административной отвественности, а попал под уголовную: в Ярославской области мужчина пытался дать взятку сотрудникам ГИБДД
В Дзержинском районе Ярославля построят школу и дом культуры