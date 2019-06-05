СЕГОДНЯ 15:35 2019-06-05T15:58:17+03:00

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Три школы Ярославля стали базовыми для Российской академии наук. В список вошли Провинциальный колледж, школа №33 и лицей №86. Это стало возможно благодаря вхождению Ярославской области в пилотный проект «Опорные школы под эгидой РАН», который реализуют Российская академия наук и Министерство просвещения РФ. Цель проекта – объединить среднее образование и науку для подготовки будущих ученых.

– На заседании комиссии РАН определили список из 108 образовательных учреждений из 32 регионов, – рассказал директор департамента образования области Ирина Лобода. – В том числе, в него вошли и наши образовательные организации.

Сейчас Министерство просвещения РФ вместе с РАН разрабатывает детали проекта и механизм его реализации.

ИСТОЧНИК KP.RU