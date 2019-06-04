2019-06-04T14:57:16+03:00
Происшествия

Ребенок и трое взрослых пострадали при столкновении скутера с мотоциклом в Ярославской области

17-летний виновник аварии сел за руль байка без прав и шлема
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Мотоцикл и скутер столкнулись в Некрасовском. Фото: УМВД по Ярославской области.Мотоцикл и скутер столкнулись в Некрасовском. Фото: УМВД по Ярославской области.
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Трое взрослых и ребенок пострадали при столкновении скутера с мотоциклом в Ярославской области. Авария произошла 3 июня около 15 часов 15 минут в поселке Некрасовское на улице Советской.

- По предварительной информации, 17-летний молодой человек, управляя мотоциклом «Балтмоторс S1», врезался в скутер «Тритон Венто R4», водителем которого был 60-летний мужчина, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.

В итоге пострадали и оба водители, и их пассажиры. Вместе с молодым человеком на мотоцикле ехала 12-летняя девочка без шлема. К счастью, у нее, как и у водителя байка, травмы оказались не настолько серьезными, чтобы возникла потребность в госпитализации. А вот водитель скутера и его пассажирка – 59-летняя женщина пострадали больше. С места происшествия их увезли в больницу.

В ходе проверки сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что молодой человек, управлявший мотоциклом, не имел водительского удостоверения, а его мотоцикл не был зарегистрирован в установленном порядке. В результате на виновника аварии завели административное дело по статьям «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством» и «Нарушение правил применения мотошлемов».

Напомним, в ночь на 4 июня в Рыбинском районе Ярославской области тоже пострадали четыре человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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