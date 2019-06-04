СЕГОДНЯ 10:55 2019-06-04T10:55:10+03:00

В Рыбинском районе в ДТП пострадали четыре человека. Фото: УМВД по Ярославской области.

Изменить размер текста: A A

Четыре человека пострадали в ночном ДТП в Рыбинском районе Ярославской области. Авария произошла 4 июня в 1.20 ночи на участке трассы Сергиев-Посад-Калязин-Рыбинск-Череповец.

- По предварительной информации, 48-летний водитель «Хендай солярис» не справился с управлением и съехал с дороги по ходу движения машины, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

В результате серьезные травмы получили двое пассажиров иномарки - 43-летняя женщина и 39-летний мужчина. С места ДТП их увезли в больницу. Сам водитель и еще одна пассажирка 35 лет нуждаются в амбулаторном лечении.

Сейчас Госавтоинспекция проводит проверку, устанавливает все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU