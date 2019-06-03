Ложная тревога: на этой неделе жители Рыбинска услышат сигнал системы оповещения
Мероприятие пройдет в рамках технической проверки
Проверка нужна для того, чтобы установить, исправны ли все ретрансляторы, и какую зону охватывает сигналФото: Администрация Рыбинска
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5 июня с 10 часов в рыбинском микрорайоне Волжский пройдет проверка системы оповещения населения, которая срабатывает в случае чрезвычайной ситуации. Техническая проверка предприятия «ОДК-Газовые турбины» продлится до завершения работ.
Сотрудники МКУ «УГОЧС» обращаются к местным жителям и просят их не паниковать и не совершать никаких действий. Проверка нужна для того, чтобы установить, исправны ли все ретрансляторы, и какую зону охватывает сигнал.
– Для снижения тревожности вместо сигнала сирены будет включена музыка, – сообщили в пресс-службе администрации Рыбинска.
ИСТОЧНИК KP.RU