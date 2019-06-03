2019-06-03T08:29:22+03:00
Общество

Ярославцы набрали кредитов на 21 миллиард рублей с лишком

Зато стали платить ипотеку аккуратнее
Мария СОКОЛОВА
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Ипотечные кредиты занимают в структуре ярославского кредитного портфеля физических лиц 41,45.Ипотечные кредиты занимают в структуре ярославского кредитного портфеля физических лиц 41,45.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В первом квартале текущего года денежных средств жителям региона выдано на 7,6% больше, чем в аналогичном периоде 2018-го.

Накопленный ссудный портфель физических лиц в регионе к началу апреля составил 104,8 млрд рублей. Как отмечает Отделение по Ярославской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, в структуре регионального кредитного портфеля физических лиц 41,4 % занимают жилищные ипотечные займы. За три месяца на приобретение жилья взято 4,2 млрд рублей кредитов, что на 4,4% больше, чем за такой же период прошлого года.

- Следует отметить положительную тенденцию к снижению величины просроченных ссуд. Просроченная кредиторская задолженность физических лиц уменьшилась за год на 1,8 п.п., - отметил управляющий Отделением Ярославль Владимир Алексеев. - При этом самыми аккуратными в платежах по кредитам являются ипотечные заемщики: 98,9% из них гасят задолженность своевременно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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