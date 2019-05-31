Десять дней на всё: суд обязал мэрию Ярославля сделать уже дырявый Октябрьский мост

СЕГОДНЯ 11:05 2019-05-31T13:11:39+03:00

Ямы на мосту 13 сантиметров в глубину и несколько метров в длину

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Прокуратура Ярославля вместе с ГАИ проверила Октябрьский мост и померила ямы линейкой в длину, ширину и глубину. Оказалось, ямы очень длинные, до нескольких метров, широкие, до метра, и глубокие, до 13 сантиметров. Стало быть, законодательство о безопасности дорожного движения нарушено.

На мэрию Ярославля прокуратура подала в суд, и суд постановил отремонтировать мост за десять дней.

Помнится, заделать ямы в мэрии обещали, еще когда снег лежал. Остается надеяться, что за три года, за которые ждут обещанного, мост не развалится окончательно

ИСТОЧНИК KP.RU