В Ярославле в ближайшие дни начнется ремонт Октябрьского моста

СЕГОДНЯ 12:11 2019-02-28T12:53:37+03:00

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Октябрьский мост в последнее время стал чуть ли не самым опасным местом в городе из-за большого количества выбоин. Водители постоянно предупреждают друг друга – берегите колеса. А ярославец Алексей Белоусов недавно не поленился и пересчитал здесь ямы.

- 50 ям и ямочек на Октябрьском мосту в центр. Ямушечки не считал. Ямищ штук 5, - отчитался он в группе «Дороги Ярославля» на «Фейсбуке».

Видимо, власти услышали стенания автомобилистов. В среду директор департамента городского хозяйства мэрии Сергей Тальянов объявил, что уже в ближайшие дни на мосту сделают ремонт. Правда, проведут его не те дорожники, которые до этого укладывали здесь асфальт.

-Неоднократно подрядчику выдавались предписания по устранению недостатков в рамках гарантийных обязательств основного хода моста. Сейчас мы прорабатываем механизм ремонта силами других подрядных организаций. А к недобросовестному подрядчику будем применять штрафные санкции. Аварийные участки на спусках, подъемах и подходах к мосту также устранят в ближайшее время, - сказал Сергей Тальянов.

Ремонтировать дорожное полотно будут преимущественно ночью, чтобы не препятствовать движению транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU