2019-05-31T10:31:20+03:00
Общество

В Ярославле два экспериментальных автобуса начали возить пассажиров

Транспорт привезли из Минска
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославле тестируют два автобуса из Минска.В Ярославле тестируют два автобуса из Минска.Фото: Мэрия Ярославля
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В Ярославле пассажиров будут возить два автобуса Минского автомобильного завода. Технику для экспериментальной эксплуатации в рамках соглашения с ПАТП-1 в город привезла белорусская сторона. Автобусы пустят по маршрутам №13 и 76.

— Представители завода сами инициировали встречу с мэром Владимиром Волковым и предложили бесплатно протестировать у нас свои автобусы. При положительном результате, с учетом мнения пассажиров, будет принято решение продолжить сотрудничество, — отметил начальник отдела пассажирских перевозок департамента городского хозяйства мэрии Евгений Бякин.

Белорусские автобусы сошли с конвейера только в этом году. Они оборудованы электронными табло, кондиционерами, системами пожаротушения, адаптированы для маломобильных групп населения - оборудованы откидной аппарелью и системой наклона автобуса «клининг». Кстати, для покраски кузовов автобусов использовали ярославскую краску.

ИСТОЧНИК KP.RU

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