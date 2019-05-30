В Ярославле рецидивист под угрозой ножа украл у знакомого деньги и телефон
В полицию Ярославля обратился 37-летней житель Дзержинского района, которого ограбили в собственной квартире. Сотрудники полиции установили, что ночью того же дня потерпевший сам пригласил малознакомого мужчину в гости, они собирались выпить.
- После застолья гость, угрожая ножом, похитил у заявителя сотовый телефон, небольшую сумму денег и скрылся, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Полицейские установили личность преступника, им оказался 33-летний безработный мужчина. Сообщается, что раньше он уже был судим за аналогичные преступления. По факту случившегося заведено уголовное дело по статье «Разбой».
ИСТОЧНИК KP.RU