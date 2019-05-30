2019-05-30T15:34:39+03:00
Происшествия

В Ярославле рецидивист под угрозой ножа украл у знакомого деньги и телефон

На преступника завели уголовное дело
Полина ЗАЙЦЕВА
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В полицию Ярославля обратился 37-летней житель Дзержинского района, которого ограбили в собственной квартире. Сотрудники полиции установили, что ночью того же дня потерпевший сам пригласил малознакомого мужчину в гости, они собирались выпить.

- После застолья гость, угрожая ножом, похитил у заявителя сотовый телефон, небольшую сумму денег и скрылся, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Полицейские установили личность преступника, им оказался 33-летний безработный мужчина. Сообщается, что раньше он уже был судим за аналогичные преступления. По факту случившегося заведено уголовное дело по статье «Разбой».

ИСТОЧНИК KP.RU

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