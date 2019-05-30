Ярославские приставы выселили мать и сына, которые продали квартиру, но не выезжали из нее
Новые собственники обратились в суд
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В квартире на улице Белинского проживала мать со взрослым сыном. Вскоре они продали свое жилище, но, получив деньги, отказались выезжать. Бывшие хозяева всячески препятствовали тому, чтобы в квартиру заехали новые собственники. Тогда в дело вмешались представители власти.
– Суд рассмотрел гражданское дело по иску взыскателя и принял решение о выселении из квартиры жилого дома незаконно проживающих граждан, – сообщили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.
Приставы помогли женщине с сыном покинуть квартиру. Хозяева собрали вещи и вывезли их. В новое жилье тут же заехала молодая семья.
ИСТОЧНИК KP.RU