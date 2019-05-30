Хоккейный пин-ап: художник из Рыбинска нарисовал пикантный спортивный календарь

СЕГОДНЯ 15:01 2019-05-30T15:01:44+03:00

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Андрей Тарусов из Рыбинска Ярославской области известен как популярный пин-ап художник. Сейчас он живет в Америке, а его пикантными работами любуется весь мир. Часто в соблазнительных, игривых образах он изображает героинь популярных фильмов, мультиков. В прошлом году всем очень понравился календарь, который художник нарисовал к Чемпионату мира по футболу.

Андрей решил не оставлять тему спорта и представил хоккейный календарь.

- Еще в том году создал на заказ календарь на тему хоккея. Публикуется впервые! Как обычно в роли всех одни девушки! Расценивайте это как мою пин-ап вселенную, - написал он на своей страничке «ВКонтакте».

Поклонники творчества художника оценили новые образы и говорят спасибо. А некоторые уже просят у автора такой календарь для себя.

Фото: Андрей Тарусов в "Вконтакте".

Фото: Андрей Тарусов в "Вконтакте".

Фото: Андрей Тарусов в "Вконтакте".

Фото: Андрей Тарусов в "Вконтакте".

Фото: Андрей Тарусов в "Вконтакте".

Фото: Андрей Тарусов в "Вконтакте".

Фото: Андрей Тарусов в "Вконтакте".

Фото: Андрей Тарусов в "Вконтакте".

Фото: Андрей Тарусов в "Вконтакте".

Фото: Андрей Тарусов в "Вконтакте".

Фото: Андрей Тарусов в "Вконтакте".

Фото: Андрей Тарусов в "Вконтакте".

Фото: Андрей Тарусов в "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU