Хоккейный пин-ап: художник из Рыбинска нарисовал пикантный спортивный календарь
Андрей Тарусов из Рыбинска Ярославской области известен как популярный пин-ап художник. Сейчас он живет в Америке, а его пикантными работами любуется весь мир. Часто в соблазнительных, игривых образах он изображает героинь популярных фильмов, мультиков. В прошлом году всем очень понравился календарь, который художник нарисовал к Чемпионату мира по футболу.
Андрей решил не оставлять тему спорта и представил хоккейный календарь.
- Еще в том году создал на заказ календарь на тему хоккея. Публикуется впервые! Как обычно в роли всех одни девушки! Расценивайте это как мою пин-ап вселенную, - написал он на своей страничке «ВКонтакте».
Поклонники творчества художника оценили новые образы и говорят спасибо. А некоторые уже просят у автора такой календарь для себя.
Фото: Андрей Тарусов в "Вконтакте".
Фото: Андрей Тарусов в "Вконтакте".
Фото: Андрей Тарусов в "Вконтакте".
Фото: Андрей Тарусов в "Вконтакте".
Фото: Андрей Тарусов в "Вконтакте".
Фото: Андрей Тарусов в "Вконтакте".
Фото: Андрей Тарусов в "Вконтакте".
Фото: Андрей Тарусов в "Вконтакте".
Фото: Андрей Тарусов в "Вконтакте".
Фото: Андрей Тарусов в "Вконтакте".
Фото: Андрей Тарусов в "Вконтакте".
Фото: Андрей Тарусов в "Вконтакте".
Фото: Андрей Тарусов в "Вконтакте".
ИСТОЧНИК KP.RU