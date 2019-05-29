2019-05-29T15:39:14+03:00
Происшествия

Утащил и рядом спрятал: в Ярославской области из сарая пропал дорогой электроинструмент

Кражу раскрыли полицейские
Мария СОКОЛОВА
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В Ярославском районе полицейские раскрыли кражу дорогого электроинструмента.В Ярославском районе полицейские раскрыли кражу дорогого электроинструмента.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В дежурную часть ОМВД России по Ярославскому району обратился местный житель. Мужчина пожаловался, что из принадлежащей ему хозяйственной постройки пропал электроинструмент стоимостью около 65 тысяч рублей.

По горячим следам полицейские установили злоумышленника. Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления 24-летний житель Ярославского района. Злоумышленник в краже признался и рассказал, что спрятал похищенное недалеко от места совершения преступления. Похищенное было обнаружено и изъято.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Ведется расследование.

- Чтобы предотвратить совершение подобных краж необходимо принять все меры к укреплению входных дверей и окон, по возможности оборудовав их железными решетками. Не оставляйте ценные вещи в дачных домах без присмотра. В случае обнаружения кражи из дома, дачи или с дачного участка, немедленно обращайтесь в полицию по телефону «02», с сотового «102», при этом приняв все необходимые меры к недопущению уничтожения возможных следов преступления, - объясняют в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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