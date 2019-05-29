2019-05-29T13:09:11+03:00
Общество

«Не любят своих бывших и рождены в год Козла»: ярославские приставы составили типичные портреты должников по алиментам

Они проанализировали 12 тысяч исполнительных производств
Екатерина РЯБЦЕВА
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Мужчины-должника обаятельны и производят на женщин хорошее впечатлениеМужчины-должника обаятельны и производят на женщин хорошее впечатлениеФото: Евгения ГУСЕВА
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Ярославские судебные приставы проанализировали базу данных должников по алиментам и составили портреты мужчин и женщин, которые являются типичными представителями нерадивых родителей. Портреты основаны на многолетних наблюдениях и статистических данных. Чтобы составить детальное описание, представители власти рассмотрели 12 тысяч исполнительных производств.

Женщины-должницы имеют плохую память. Они часто не помнят, где и с кем находятся их дети. Зачастую алиментщицы гостеприимны, но лишь с мужчинами. Они любят рожать детей, но заботиться о них – не очень. По знаку зодиака «кукушки» чаще всего близнецы. Средний возраст такой дамы от 35 до 37 лет. Еще одно интересное наблюдение: нерадивые матери, как правило, рождены в год Кролика или Петуха. Они не работают и хотят быть содержанками. Должницы любят отдыхать в России и за рубежом. За чужой счет, естественно.

В этом году самой молодой матери-кукушке, забывшей о собственных детях, исполнилось 18 лет. Ярославна родила двоих, но уже лишена родительских прав.

Мужчины-алиментщики не отличаются высоким интеллектом. Они обаятельны и производят на женщин хорошее впечатление. Должники бываю весельчаки, но, как правило, не любят своих бывших. И вспоминать о них тоже не желают. Приставы отметили, что безответственные отцы живут по принципу «не в деньгах счастье», являются представителями водных знаков зодиака – раками и рыбами, не любят работать и рождены в год Козла. Им, как правило, 38-40 лет. Такие мужчины ходят пешком, так как не имеют водительских прав.

В настоящий момент должниками по Ярославской области являются 7 943 мужчины и 1 931 женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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