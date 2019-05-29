Рыбинские врачи стали быстрее приезжать к пациентам

СЕГОДНЯ 07:10 2019-05-29T07:10:55+03:00

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Рыбинская скорая помощь за месяц стала эффективнее. Второе подразделение переселили на центральную подстанцию.

– За счет исключения лишнего звена при обработке вызова скорая стала быстрее прибывать к пациентам. Старшему диспетчеру смены легче контролировать ситуацию, поскольку он видит все бригады и может распределить нагрузку равномерно. отметил заместитель директора регионального департамента здравоохранения и фармации Сергей Давлетов. Это необходимо для того, чтобы решение принималось быстро и на вызов мгновенно направлялась именно та бригада, которая необходима.

Кроме того, за счет переезда резко уменьшилось время передачи смен. Также нагрузка на специалистов распределилась более равномерно, чему они определенно рады.

ИСТОЧНИК KP.RU