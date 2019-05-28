В Ярославле 18-летняя девушка прописала у себя дома 18 мигрантов

СЕГОДНЯ 15:32 2019-05-28T15:32:06+03:00

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В Ярославле завели уголовное дело на 18-летнюю жительницу Заволжского района, которая фиктивно прописала у себя дома мигрантов. Установлено, что юная ярославна зарегистрировала 18 иностранных граждан.

- В ходе предварительного расследования сотрудники полиции выяснили, что фактически иностранные граждане в квартире не проживали, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Мигранты даже не имели намерений вселиться в квартиру.

По факту преступления заведено уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное за фиктивную постановку на учет, предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU