В Ярославле 18-летняя девушка прописала у себя дома 18 мигрантов
В Ярославле завели уголовное дело на 18-летнюю жительницу Заволжского района, которая фиктивно прописала у себя дома мигрантов. Установлено, что юная ярославна зарегистрировала 18 иностранных граждан.
- В ходе предварительного расследования сотрудники полиции выяснили, что фактически иностранные граждане в квартире не проживали, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Мигранты даже не имели намерений вселиться в квартиру.
По факту преступления заведено уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное за фиктивную постановку на учет, предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.
ИСТОЧНИК KP.RU