2019-05-28T11:54:02+03:00
Общество

Мэрия Ярославля приватизировала Белинский рынок

Владимир Волков подписал постановление о приватизации МУП «Ленинский рынок»
Роман РЫЖИКОВ
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Ленинский рынок, больше известный как Белинский, из муниципального предприятия превратится в акционерное общество с уставным капиталом в 38, 4 миллионов рублей – мэр Ярославля Владимир Волков подписал постановление о приватизации.

Ранее мэрия обсуждала вопрос продажи рынка: тогда приводили цифры в 60 миллионов рублей, чтобы привести рынок в порядок, а от продажи власти хотели получить около 180 миллионов рублей. Однако, позже от этой идеи отказались.

Мэрия приватизировала и рынок, и туалет на улице Чкалова, и землю под ними.

ИСТОЧНИК KP.RU

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