В Рыбинске женщина отсудила у БТИ 200 тысяч рублей за травму, полученную в учреждении

СЕГОДНЯ 17:12 2019-05-27T17:12:57+03:00

В апреле 2018 года она разбила об порог здания голову и потеряла сознание

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В Рыбинске суд обязал АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» выплатить компенсацию упавшей в здании организации посетительнице. В апреле 2018 года женщина споткнулась на пороге учреждения, разбила об ступеньки голову и потеряла сознание. В больнице пострадавшей поставили ушиб с травмой мягких тканей головы, сотрясение головного мозга и перелом второго и третьего грудных позвонков.

- Суд пришел к выводу о том, что вред здоровью посетительнице БТИ причинен по вине ответчика, ненадлежащим образом исполнившего обязанность по содержанию арендуемого помещения в безопасном для посетителей состоянии, - пояснили в пресс-службе ярославского областного суда.

Рыбинский городской суд Ярославской области удовлетворил иск женщины. С организации «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» были взысканы расходы на лечение в сумме около четырёх тысяч рублей, а также компенсация морального вреда в размере 200 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU