В Рыбинске женщина отсудила у БТИ 200 тысяч рублей за травму, полученную в учреждении
В Рыбинске суд обязал АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» выплатить компенсацию упавшей в здании организации посетительнице. В апреле 2018 года женщина споткнулась на пороге учреждения, разбила об ступеньки голову и потеряла сознание. В больнице пострадавшей поставили ушиб с травмой мягких тканей головы, сотрясение головного мозга и перелом второго и третьего грудных позвонков.
- Суд пришел к выводу о том, что вред здоровью посетительнице БТИ причинен по вине ответчика, ненадлежащим образом исполнившего обязанность по содержанию арендуемого помещения в безопасном для посетителей состоянии, - пояснили в пресс-службе ярославского областного суда.
Рыбинский городской суд Ярославской области удовлетворил иск женщины. С организации «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» были взысканы расходы на лечение в сумме около четырёх тысяч рублей, а также компенсация морального вреда в размере 200 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU