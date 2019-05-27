Невероятно милая парочка: в лесу под Рыбинском поселились ястребиные совы

СЕГОДНЯ 15:57 2019-05-27T15:57:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ярославской области появились «мигранты» - редкие для наших краев ястребиные совы поселились в лесу под Рыбинском. Милая парочка попала в объектив местного жителя, а после покорила сердца пользователей соцсетей.

Автор фото утверждает, что живут совы, в основном, на севере: В Финляндии и Карелии. Отличительной особенностью этой породы является умение охотиться в светлое время суток. Эту возможность они получили благодаря стремительному полёту. За это, и за окрас, их и прозвали «Ястребиными».

У парочки появились пять совят. Скоро они будут учиться летать вместе с родителями и охотиться на мышей. Их, кстати, по словам местных жителей, в этом году в Рыбинске очень много

ИСТОЧНИК KP.RU