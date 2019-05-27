В Ярославской области хулиган угнал машину, чтобы покататься
Его нашли и возбудили уголовное дело
Изменить размер текста:
В Ростовском районе в поселке Семибратово угнали машину. Полиция нашла угонщика ВАЗ-2106. Молодой 16-летний парень рассказал, что взял ночью чужой автомобиль, чтобы покататься. О последствиях он не подумал.
– Отделом дознания ОМВД России по Ростовскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Теперь безответственный ростовчанин заплатит крупный штраф, либо отправится за решетку.
ИСТОЧНИК KP.RU