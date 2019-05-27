В Ярославской области хулиган угнал машину, чтобы покататься

СЕГОДНЯ 11:59 2019-05-27T11:59:55+03:00

Его нашли и возбудили уголовное дело

Изменить размер текста: A A

В Ростовском районе в поселке Семибратово угнали машину. Полиция нашла угонщика ВАЗ-2106. Молодой 16-летний парень рассказал, что взял ночью чужой автомобиль, чтобы покататься. О последствиях он не подумал.

– Отделом дознания ОМВД России по Ростовскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Теперь безответственный ростовчанин заплатит крупный штраф, либо отправится за решетку.

ИСТОЧНИК KP.RU