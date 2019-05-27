2019-05-27T11:59:55+03:00
Происшествия

В Ярославской области хулиган угнал машину, чтобы покататься

Его нашли и возбудили уголовное дело
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Ростовском районе в поселке Семибратово угнали машину. Полиция нашла угонщика ВАЗ-2106. Молодой 16-летний парень рассказал, что взял ночью чужой автомобиль, чтобы покататься. О последствиях он не подумал.

– Отделом дознания ОМВД России по Ростовскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Теперь безответственный ростовчанин заплатит крупный штраф, либо отправится за решетку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Студентка из Ярославля завоевала «золото» на WorldSkills
Хозяйка мебельного бизнеса может лишиться мастерской из-за долгов
«Балтика 0» поддержала велопробег в День города Ярославля
Ярославцы жалуются на заросли борщевика у домов
В аварии под Ярославлем погиб водитель и пострадала 9-летняя девочка
Появилось видео, как иномарка врезалась в торговый центр в Ярославле
Во Фрунзенском районе Ярославля обнаружили подпольный цех по производству алкоголя
«Чуть не потерял жену»: ярославне в голову прилетел невзорвавшийся снаряд во время праздничного салюта
В Ярославле сгорело большое нежилое строение
Ярославские следователи начали проверку после гибели осужденного
Под Ярославлем случилась еще одна авария с пострадавшими
В Ярославле солнечные выходные сменятся дождливыми буднями
В Ярославской области мошенница попросила позвонить и перевела с телефона 7 тысяч рублей себе на счет
Ярославский День города закончился пожаром: на Слепнева загорелась машина
В Ярославской области «Ауди» съехала с дороги и перевернулась
Никаких драк и беспорядков: ярославцы в День города вели себя мирно
В Тутаевском районе иномарка сбила лося: водитель и пассажирка госпитализированы
"Шинник" последним матчем сезона сделал подарок Ярославлю на День города
Долгострой на Ньютона разрешено вводить в эксплуатацию
Толбухинский мост в Ярославле недокрасили и оставили кучу мусора
Две тысячи ярославцев вышли на зарядку и установили рекорд