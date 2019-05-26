Ярославский День города закончился пожаром: на Слепнева загорелась машина

СЕГОДНЯ 13:24 2019-05-26T13:24:57+03:00

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Ночью в воскресенье, 26 мая, на перекрестке улиц Слепнева и Ньютона загорелась машина. Кадры с пожаром появились в группе «Подслушано в Ярославле!» Вконтакте.

– Походу сейчас реально рванет. Ждем пожарных, уже вызвали,– сказал автор на видео.

Машина полыхала так, что мимо проезжающие водители останавливались и не решались ехать дальше: боялись взрыва.

Как сообщили сотрудники МЧС, автомобиль вспыхнул в 2.47. Это случилось недалеко от дома № 14 по улице Слепнева. Через 20 минут огонь ликвидировали. К счастью, никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU