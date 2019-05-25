Долгострой на Ньютона разрешено вводить в эксплуатацию
Ярославские дольщики получили долгожданные документы
Долгожданное событие отметили торжественной церемониейФото: Мэрия Ярославля
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Почти 170 семей сегодня получили разрешение на ввод дома № 19/15 по улице Ньютона в эксплуатацию. Долгострой должны были ввести в эксплуатацию еще в 2016 году. Сегодня по поводу долгожданного события устроили торжественную церемонию.
Сейчас дом полностью подключен к коммуникациям, а в квартирах выполнен ремонт. Среди будущих жильцов много молодых семей с детьми, которые все это время были вынуждены где-то ютиться и снимать жилье.
ИСТОЧНИК KP.RU