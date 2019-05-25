В День города в Ярославле будут ловить пьяных водителей

СЕГОДНЯ 10:47 2019-05-25T10:47:34+03:00

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Сегодня, 25 мая, День города Ярославля. В этот день традиционно пройдут массовые праздничные мероприятия, а завершится праздник салютом. В этом году мэр Ярославля Владимир Волков призвал предпринимателей ограничить продажу спиртных напитков, однако, это не значит, что выпить ярославцам не удастся совсем.

Поэтому 25 мая будет осуществляться особый контроль за пьяными за рулем. Масштабные целевые мероприятия пройдут по всему городу.

Пойманные за нетрезвым вождением водители будут лишены прав на срок от полутора до двух лет и оштрафованы. В случае, если это окажется не первый раз, водителю будет привлечен к уголовной ответственности

ИСТОЧНИК KP.RU