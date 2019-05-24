Самый богатый депутат муниципалитета Ярославля заработал 91 миллион за год

СЕГОДНЯ 21:16 2019-05-24T21:16:15+03:00

А супруга одного из народных избранников увеличила состояние на 112 миллионов

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Муниципалитет Ярославля обнародовал декларации депутатов. Заработки большинства из них колеблются от 300 тысяч до 4 миллионов. Но доходы некоторых народных избранников явно могут стать предметом зависти большинства горожан. Больше всех за 2018 год заработал директор рекламного агентства «Два слона» Дмитрий Кузьмин. Его доход составил 91,6 млн. рублей. Если эту сумму разделить на 12 месяцев, получится доход примерно в 7,5 миллионов в месяц.

На второе место попал генеральный директор «Ринг Премьер Отеля» Роман Галагаев с 60 миллионами, на третьем - индивидуальный предприниматель, занимающаяся аптечным бизнесом Светлана Агашина с 11,5 миллионами.

Удивили заработки и жен некоторых депутатов. Самую большую сумму задекларировала супруга генерального директора фирмы «Атлантида» Миши Халтяна - 112,6 млн. рублей. Вторая половинка бывшего хоккеиста Ильи Горохова получила 39,8 млн. рублей. Сам Халтян показал доход всего в 850 тысяч, а Горохов - чуть более 4 миллионов.

Из областных депутатов самый большой доход в прошлом году задекларировал владелец компании «Русский лес» Михаил Никешин.

ИСТОЧНИК KP.RU