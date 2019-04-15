Самый богатый депутат областной думы заработал как 180 простых ярославцев

Депутаты Ярославской областной Думы отчитались о доходах за 2018 год. Данные их деклараций опубликовал сайт регионального парламента.

В лидерах - единороссы

Оказалось, что больше всего за прошлый год заработал владелец компании «Русский лес» Михаил Никешин. Его доход составил более 71 миллиона рублей. Если учитывать, что средняя зарплата в Ярославской области, по данным «Ярославльстата», составляла 32477 рублей, то за год Никешин заработал, как примерно 180 средних ярославцев.

Впрочем, сам он пояснил, что в цифре допущена ошибка.

- Мне дважды насчитали доход от продажи крупного земельного участка. Думаю, что после пересчета сумма уменьшится вдвое. Кроме того, большая цифра в декларации объясняется еще и тем, что мы с женой - индивидуальные предприниматели, и это то, что было на нашем расчетном счете, в обороте. Реально вынуть из оборота и положить в карман мы можем очень небольшую долю от общей суммы, - пояснил Никешин.

На второй строчке оказался директор компании «Стандарт» Илья Круглов с 23 миллионами, а на третьем - заместитель председателя думы, бывший директор ярославского радиозавода - Сергей Якушев, заработавший 20 миллионов. Немного не хватило до тройки лидеров бывшему хоккеисту, а ныне председателю профсоюза Межрегиональный Профессиональный Союз Игроков Континентальной Хоккейной Лиги Андрею Коваленко. Его доход за год составил почти 15 миллионов рублей. Надо отметить, что все самые успешные депутаты являются членами фракции «Единая Россия».

Заработки председателя думы на этом фоне выглядят весьма скромно. Алексей Константинов за 2018 год задекларировал всего 1,8 миллиона.

Меньше всего из народных избранников заработал Денис Демин - член фракции КПРФ, юрист компании «Дуэт-ПРО». Его доход составил всего 163,8 тысячи рублей. Зато у него оказался один из самых длинных списков транспорта. Демин владеет автомобилями Nissan Juke, Lexus RX-350, ВАЗ 210740, Nissan Patrol. Также на него записан грузовой ГАЗ 2752, мотоциклы Yamaha и ММВ33, снегоход. На первом же месте по количеству транспорта в собственности - все тот же Михаил Никешин. Он владеет легковыми автомобилями ВАЗ Лада Ларгус, NISSANALMERA, грузовым КАМАЗом, двумя прицепами, двумя автопогрузчиком и телескопическим погрузчиком, снегоходом.

Квартиры в Швейцарии и дома в Испании

Самые богатые депутаты в лидерах и по перечню имеющейся у них в собственности недвижимости. Самые длинные ее списки у Михаила Никешина, Ильи Круглова, а также у директора по развитию «Компании «РиалСтрой» Владимира Смирнова и председателя совета директоров предприятия «Русские краски» Якова Якушева. Все они владеют квартирами, домами, земельными участками и нежилыми зданиями и помещениями.

Есть народные избранниками, у которых есть недвижимость и за пределами России. К примеру, у Ильи Круглова есть жилой дом в испании, у Якова Якушева - квартира в Швейцарии, у Тиграна Казаряна дом, гаражи, земельные участки и почему-то вынесенные в отдельные пункты санузел, ложа, ограда и площадка в Армении.

Дорогие жены

Жены некоторых депутатов тоже могут похвастаться весьма серьезными заработками. Впрочем, в тройке самых богатых оказались вторые половинки мужей-лидеров. Так, жена Ильи Круглова показала доход в 39,5 миллионов, Михаила Никешина - в 15,5 миллионов, Андрея Коваленко - в 11,7 миллионов.