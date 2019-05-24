Бывший депутат Ярославской облдумы Павел Дыбин предстанет перед судом

СЕГОДНЯ 16:24 2019-05-24T16:24:42+03:00

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Бывший депутат Ярославской областной Думы Павел Дыбин предстанет перед судом.Его подозревают в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Расследование уголовного дела завершено.

- В мае 2018 года Дыбин получил от представителя коммерческой организации денежные средства в размере 330 тысяч рублей (часть ранее оговоренной денежной суммы в размере свыше 4 миллионов рублей) за отказ от участия якобы подконтрольных ему коммерческих организаций в аукционах, проводимых МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» и областного Департамента региональной безопасности, и от намеренного занижения стоимости контракта в рамках аукционов. – сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Ярославской области.

Дыбина задержали при получении денег.

Прокурор утвердил обвинительное заключение. Сам бывший депутат находится на свободе под залогом

ИСТОЧНИК KP.RU