2019-05-24T15:42:06+03:00
Общество

В Ярославле вороны начали нападать на людей

Специалисты рассказали, почему это происходит и как себя вести, чтобы не пострадать
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Вороны в Ярославле начали нападать на людей.Вороны в Ярославле начали нападать на людей.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Ярославле вороны начали нападать на людей.

- Вороны атакуют! На прохожих периодически нападают вороны около детского сада №36. Страшно ходить. Я сегодня еле отбилась от двух, - пишут в группе «Ярославль – Красноперекопский и Фрунзенский».

- Утром на мою большую собаку нападали, прямо вплотную подлетают, жирные и большие, как курицы, вообще ничего не боятся, - подтверждают другие пользователи.

Ярославцы рассказывают, что такая же ситуация и в Бутусовском парке

- Сейчас у ворон птенцы начинают вылетать из гнезд, но так как летать они еще хорошо не умеют, прячутся на земле в траве. А родители их защищают, - рассказала заведующая кафедрой физиологии и зоологии ЯГПУ Елена Анашкина.

Кроме ворон такое же поведение свойственно чайкам и галкам. Пернатые могут напасть статей. В этом случае они могут причинить серьезные травмы.

- Чтобы не вызывать агрессию птиц, лучше их не беспокоить. Желательно обходить места, где расположены их гнезда. Не отпускать собак без поводков. Если увидели птенца в траве, не приближайтесь к нему, не берите на руки, - посоветовала специалист.

Период, когда птицы защищают потомство, длится с конца мая до конца июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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