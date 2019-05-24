Одни из самых дешевых выпускных платьев в стране продаются в Ярославле

СЕГОДНЯ 14:00 2019-05-24T14:00:53+03:00

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Ярославль попал в пятерку российских регионов, где продаются самые дешевые платья для выпускниц. Рейтинг цен на наряды составил один из сайтов бесплатных объявлений. Его эксперты проанализировали предложения соответствующей категории на своем портале в разных городах.

Оказалось, что в среднем купить платье на выпускной в Ярославле можно за 2190 рублей. Это на 40% ниже средней цены по стране. Дешевле наряды продают только Екатеринбурге (2060 руб.), Челябинске (1970 руб.), Ижевске (1840 руб.), Перми (1680 руб.). Больше всего придется раскошелится родителям выпускниц в Липецке, где средняя цена за платье составила 7080 рублей.

- Зачастую девушки из Ярославля перепродают платье, так ни разу и не надев его. К каждом пятом объявлении, которое размещено на портале, стоит пометка «новое», - добавили аналитики.

Самым распространенным размером платья у ярославских выпускниц стал маленький S (42-44). На платья этого размера пришлось 46% всех объявлений. На втором месте — M (44-46) с 27% предложений. За ним — миниатюрный XS (40-42) с долей в 20%. На большие размеры от L (46-48) и выше пришлось 7% объявлений.

Кстати, взять платье в аренду в Ярославле не на много дешевле - 2 150 рублей за сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU